Akbulut, "Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durulmalı"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, sigaranın ölümlere yol açan akciğer kanseri ve birçok hastalık açısından başlıca risk faktörü olduğunu söyledi.

Yeni yılın, sigarayı bırakmak ve hayata yeni ve çok güzel bir başlangıç yapmak için ideal bir zaman olduğuna dikkat çeken Akbulut, "Yeni yılda, ailenize, çocuklarınıza ve sizi sevenlere verebileceğiniz en değerli armağan, sigarayı bırakmanızdır. Yeni yılda sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız ve yaşamınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın” dedi.

"Tek bir sigarada 4 binin üzerinde zararlı kimyasal madde var."

Sigaranın, içerisinde bulunan nikotin ile bağımlılık yaptığına belirten Prof. Dr. Akbulut şu uyarılarda bulundu:

"Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar. İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle, tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine ve KOAH'a yol açıyor. Sigara ayrıca; peptik ülser, kronik bronşit, felç, astım, reflü, erken menapoz, diş eti iltihabı, kemik erimesi ve katarakt hastalıklarına da zemin hazırlarken, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor."

"Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle uzak durulmalı."

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığını ifade eden Akbulut, elektronik sigaranın içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle uzak durmanın bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan çok önemli olduğunu kaydeden Akbulut, 2020 yılında sigarasız bir Türkiye için tütünden tümüyle ve tamamen uzak durulmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KARABÜK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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