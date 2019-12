Başkan Kaya’dan yeni yıl mesajı

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya yeni yıl dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya mesajında, “2020 yılının ekonomi, demokrasi, özgürlükler, güvenlik, adalet ve yönetimde dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaya, yeni yıl mesajında insanların ve ülkelerin yaşamlarında yeni başlangıçların ve atılan her yeni adımın kuşkusuz büyük önemi bulunduğunu belirterek, yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı aydınlık gelecek ümidinin asla kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İnsanlar gibi ülkeleri yöneten ve sorumluluk makamında bulunanların da yaşanan hatalardan ders çıkarması, barış ve esenlik adına ‘yeni başlangıçlar’ yapması tavsiyesinde bulunan Kaya, şu ifadelere yer verdi: “2020 yılının ekonomi, demokrasi, özgürlükler, güvenlik, adalet ve yönetimde dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenabıhak'tan diliyorum. Kendimize, birbirimize ve geleceğimize olan güvenimizi muhafaza ederek, yeni yılda milletçe umutlarımızın ve toplumsal beklentilerimizin gerçekleşmesi en içten temennimdir. Sosyal ve hukuk devleti ilkelerinin zirve yaptığı, birlik ve beraberlik içinde vatanın ve milletin bütünlüğüne sahip çıkıldığı, milli onur ve bekamızın korunduğu, coğrafyamızdaki acıların sona erdiği, torunlarımıza insanca yaşayabilecekleri müreffeh bir Türkiye bırakabilmenin ülküsü ve dileğiyle aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyor, her ferdine sağlık ve esenlikler diliyorum."

