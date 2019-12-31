Karabük’te yılbaşı için 1000 adet fidan dağıtıldı

Karabük’te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ’Yılbaşına Çam Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim’ kampanyası çerçevesinde bin adet fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan Orman Muhafaza Memuru Yusuf Demir, Her yılbaşında bu kampanyayı düzenlediklerini belirterek, “Kurum olarak kutlama yapmak içinde olsa çam ağacı kesmeye karşıyız. Bunun için kesmek yerine yeni bir yeşertmek istiyoruz. Bu yüzden ücretsiz keçiboynuzu fidanı dağıtmaya karar verdik. Kentin değişik yerlerinde stand kurup dağıtıyoruz. Bin adet fidanı dağıttık” dedi.

KARABÜK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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