Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kur'anı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Jüri başkanlığını Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı yarışmaya Karabük ve ilçelerinde bulunan bütün Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları katıldı.

Lise kategorisinde hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayırpınar, Kur'anı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Necmeddin Gazel birinci olarak bölge finallerinde Karabük'ü temsil etme haklı kazandı.

Ortaokul kategorisinde ise hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurettin Utku, Kur'anı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Ali Osman Utku birinci oldu.

Yarışmanın bölge finalleri mart ayında Ankara ve Sinop'ta yapılacak.

KARABÜK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.