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Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları başladı

İHA

Karabük İlim Kültür Derneği ev sahipliğinde "Adap" konusuyla yapılacak 8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları başladı.

Karabük İlim Kültür Derneği ev sahipliğinde "Adap" konusuyla yapılacak 8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları başladı.
Karabük İlim Kütür Derneği tarafından yapılan açıklamada, her yıl katlanarak artan bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşen sınavlara bugüne kadar 2.8 milyonu aşkın kişinin katıldığı belirtildi.
Ufka Yolculuk yarışmalarının, belirlenen özel temalar ve bu temaların izdüşümü olarak sınava hazırlık anlamında kitap okuma alışkanlığını yeniden gündeme getirmesiyle 7'den 70’e her yaştan insanın ilgisini çekmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm bireylerin, bilgili, doğru inançlı ve güzel ahlaklı olması ve bunları davranışlarına yansıtan 'ideal insan'ın yetişmesi amacıyla yola çıkan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl yeni bir konu ve yeni bir vizyonla yarışmacılarıyla buluşacak. Önceki yıllarda Kur’anı Kerim meali, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatı, hadisi şerif, ilmihal, Kur’an ve sünnet bütünlüğü, evrensel bir değer olan 'güzel ahlak' gibi konularda gerçekleştirilen yarışmanın bu yıl için seçilen teması ise 'Adap'. Bu yıl 8’incisini düzenleyeceğimiz yarışma sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine henüz genç yaşlarında, hepimizin ihtiyaç duyduğu ve bir ömür boyu zihinlerde kalması gereken adap ve adabın gerektirdiği değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha güzel bir gelecek için iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmeliyiz. Bu amaçla yaşadığımız çevrede 7’den 70’e herkes ile her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe muhtacız. Kardeşliği, birlik ve beraberliği tesis etmek için önemli sorumluluklar taşımalıyız. Sevgiyi artırmak, ayrılıkları ve çekişmeleri ortadan kaldırmak için üzerimize düşen görevlerden biri de güzel adap sahibi olmaktır" denildi.
"Yarışma takvimi"
Türkiye'nin bütün illerindeki okullarda yapılacak olan yarışmanın müracaatının 25 Kasım 2019'da başladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarışmaya başvuru yapanlar ilk olarak 29 Şubat 2020 tarihinde bulundukları yerden diledikleri şekilde online sınava katılacaklar. Online sınavda belirlenen sınav barajını geçen yarışmacılar, belirlenen sınav merkezlerinde sınava girmeye haz kazanacaklar. Yazılı sınav 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak. Merkezi ödül töreni ise 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Ufka Yolculuk 8, bu yıl 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, 'Edep Diyarına Yolculuk', ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, 'Edep Mektebi' ve lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise 'İletişim, Nezaket ve Adap' kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler. Ufka yolculuk, son 7 yılda 81 il genelinde, 3 bin 339 sınav merkezinde ve toplamda 2 milyon 864 bin 657 kişiyle gerçekleştirildi. 'Kaybedeni Olmayan Yarışma' ve 'Bize Okumak Yakışır' sloganlarıyla milyonlara ulaşan Ufka Yolculuk Yarışmaları; proje ortakları ile birlikte binlerce gönüllü desteği ve dağıttığı ödülleri ile lider bir organizasyon konumunda olmayı sürdürüyor. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiler ufkayolculuk.com web sitesinde ve ufkayolculuk’un sosyal medya hesaplarında yer alıyor."

KARABÜK

31 Aralık 2019 Salı

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