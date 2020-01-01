Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

Karabük'te polis ekipleri, yeni yıla trafik uygulaması yaparak girdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturuldu. Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yapılan uygulamada, sürücülere lokum ikram edildi. Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. 24 saat görev başında olduklarını ifade eden Tuğ, "Varlık sebebimiz hakka ve halka hizmet etmek. Onun için polis halk ilişkilerini ön planda tutacak. Halkımıza da bunu anlatarak, 'sizlerin güvenliği için bulunuyoruz' diyecek. Trafikte istenmeyen olayların önüne geçilmesi düşüncesiyle uygulamamızı bu anlayışla yapacağız. Önemli olan bu anlayışı halkımıza anlatabilmek; 'Polis bizim güvenliğimiz ve huzurumuz için bu uygulamayı yapıyor.' Bunu hayata geçirdikten sonra işimiz çok kolay" dedi.

Yapılan uygulamalarda alkollü araç kullanan sürücülere ceza işlemleri uygulandı.

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