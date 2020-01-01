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Karabükspor Başkanı Yüksel: Burada organize bir suç var

DHA

 Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, kulübü zan altında bırakmamak için geçmişte olan olayları konuşmadığını belirterek, ´´Eğer savcı bey çağırır bir şeyler sorarsa ona anlatmaya hazırız. Burada organize bir suç vardır" dedi.

 Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, kulübü zan altında bırakmamak için geçmişte olan olayları konuşmadığını belirterek, ´´Eğer savcı bey çağırır bir şeyler sorarsa ona anlatmaya hazırız. Burada organize bir suç vardır" dedi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 1 puanla son sırada tamamlayan ve finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor´un başkanı Mehmet Yüksel, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Yüksel, kulübün borcunun 200 milyon TL olduğunu belirterek, "Artık kentin birleşmesi, bir şeyler yapması gerekiyor. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız kim varsa üstüne düşeni yapması gerekiyor. Karabükspor git gide kötüye gidiyor. Sıkıntılar içindeyiz. Ara transfer dönemi açılıyor. Eğer bir fırsat varsa bir an önce değerlendirmemiz lazım. Kim yönetime gelmek istiyorsa, Mehmet Yüksel ve yönetimini kim istemiyorsa biz bırakmaya hazırız. Kongre kararı mı almamızı istiyorlar, ne yapmamızı istiyorlarsa büyüklerimiz söylesin biz de ona göre gidelim" ifadelerini kullandı.
"BURADA ORGANİZE BİR SUÇ VARDIR"
Kulübü zan altında bırakmamak için geçmişte olan olayları konuşmadığını ifade eden Yüksel, "Eğer savcı bey çağırır bir şeyler sorarsa ona anlatmaya hazırırz. Burada organize bir suç vardır. Organize olay çözülmediği sürece bu çözülmez. Buradaki olayları organize suça sokmadığımız sürece çözülme şansı yok" diye konuştu.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ TABAK´TAN YÜKSEL´E: "BİZ BU İŞİ YÜRÜTEMİYORUZ"
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Tabak, başkan Yüksel´e seçim kararı almalarının gerektiğini söyleyerek, ´´Almazsak borç böyle devam eder. Yarın bir gün bir intihar daha çıkar. Seçim kararı alırsak kentin müdavimleri bu işi kurtaracak. Aday çıkmazsa karşımıza biz yine devam ederiz başkanım. Kongre kararı almamız gerekiyor sevgili başkanım. Biz bu işi yürütemiyoruz. Futbolcular evlerinden, ailelerinden para alacaklar, kulübe kumanya getirecekler. Ben seni seviyorum. Sen iyi adamsın. Sen de harcandın. Senin de 1 milyon 600 sigorta borcun geldi. Borçların içinde kalacağız. Yemin ediyorum intiharlar devam edecek. Biz bu işi nasıl yürüteceğiz başkanım? Aşçılara, futbolculara para veremiyoruz. Gözünü seveyim. Burada niye duruyoruz ki biz? Futbolcum kumanya alacak ben buraya gelip yemek yiyeceğim. Ben yapamam, siz de yapamazsınız" şeklinde konuştu.
"RAHATSIZ OLAN YÖNETİCİ VARSA İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"
Bunun üzerine başkan Yüksel, "Basın toplantısında bu tür şeylere girmeyelim. Kendi aramızda değerlendiririz. Kongre kararı alırsak açıklama yaparız. Vali bey ile milletvekilleriyle görüşmemiz var. Oradan çıkacak kararlara göre duyururuz. Talipli varsa çıkar ben talibim, Karabükspor´u kurtarmaya hazırım desin noter açıksa hemen çağıralım, istifalarımızı veriyoruz. Gelen arkadaşa yardımcı da oluruz. Yönetimimizde rahatsız olan yönetici varsa istifaya davet ediyoruz. Biz kalan arkadaşlarla yolumuza bakalım. 13 tane yadekte arkadaşımız var. Bir an önce göreve gelmek için mücadele ediyorlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Yüksel´in konuşması
Burhan Tabak´ın konuşması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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