Yeni yılın ilk il genel meclis toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisinin 2020 yılının ilk Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan, "Yıldırım 2019 yılında İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak 100 kilometrelik asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. 3 ay gibi bir sürede de bunu yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip etsin” dedi.

Keltepe Kayak Merkezi ile ilgili konuşan Yıldırım, “İl Özel İdaremiz aracılığıyla buradaki kar ezme makinesi Bakanlık tarafından yeni alınması ile ilgili talimat verildi ama yeni alınması birkaç ayı bulacağından sezona yetişmesi amacıyla dışarıdan kiralama yaptık. İl Özel İdaremiz aracılığıyla kar ezme aracıoperatörü ile beraber kiralanmış durumda. Zannediyorum hizmete başladı” ifadelerini kullandı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Keltepe Kayak Tesisinde gerekli işletmelerin açıldığını kaydeden Yıldırım, “Bu tesisin yapılmasında bugüne kadar Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve eski milletvekilimiz Osman Kahveci’nin olduğu dönemde ihalesi yapılmıştı. Ondan önceki dönemlerde de buranın yapılması için emeği geçenler olmuştu” diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

KARABÜK 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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