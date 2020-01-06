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KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Karabük Kapullu Mahallesi Başköy yolu mevkii üzerinde kır düğün salonu işletmecisi Şefik Diri, dün öğle saatlerinde dere kenarında hareket edemeyen karacayı fark edip, yanına gitti. Şefik Diri, karacanın arka ayaklarından yaralı olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken bu sırada devriye gezen polis ekipleri de karacanın dere kenarından çıkarılmasına yardım etti. Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.



KARABÜK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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