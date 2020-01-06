Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim öğleden sonra tatil edildi. Eskipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.



KARABÜK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.