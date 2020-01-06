Eskipazar’da taşımalı eğitime kar engeli

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildiği bildirildi.

Eskipazar Kaymakamlığı tarafından alınan karar sonrası ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

KARABÜK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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