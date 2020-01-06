Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı

"Annem benim her şeyim"

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- KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi binaların çatıları, beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler, güzel görüntü oluşturdu. İlçe sakinleri, Safranbolu'nun mimari güzelliği olduğunu, karla kaplanan tarihi yapıların daha güzel göründüğünü söyledi.



KARABÜK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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