Karabük´te eğitime kar engeli

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.



KARABÜK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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