Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskipazar ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

KARABÜK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

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