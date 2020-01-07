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Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

İHA

Karabük'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı. Kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Karabük'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı. Kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sezer A. yönetimindeki ekip otosu, 2 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Aydın E. yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın E. yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarına devrilirken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polise haber verdi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

KARABÜK

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:36
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  • İKİNDİ 15:22
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  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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