Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Karabük'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı. Kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sezer A. yönetimindeki ekip otosu, 2 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Aydın E. yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın E. yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarına devrilirken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

KARABÜK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

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