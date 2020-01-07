Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

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KARABÜK´te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1´i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde´de meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis memuru Sezer A. (28) idaresindeki polis otosu ile Aydın E. (35) yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

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