Karabük´te eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde don ve buzlanma tehlikesine karşı okullar yarım gün tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede ki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de yarım gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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