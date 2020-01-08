Korkuluklara çarpan kamyonet askıda kaldı: 2 yaralı

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KARABÜK'te, demir korkuluklara çarpan kamyonet, 1,5 metre derinliğindeki su kanalının kenarında askıda kaldı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Recep Büyükarslan idaresindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yol ortasında bulunan su kanalının demir korkuluklarına çarptı. Kamyonet, 1,5 metre derinliğindeki su kanalının kenarında askıda kaldı. Kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Nusrah Kayaalp, hafif yaralandı. Polisin ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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