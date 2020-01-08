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Karabük'te bir ilçede okullar tatil edildi

İHA

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi dahil) 9 Ocak Perşembe günü (yarın) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:10
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