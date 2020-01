Başkan Vergili Gazeteciler Günü'nü kutladı

"Annem benim her şeyim"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok önemli bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin, mesai gözetmeksizin halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Basın mensubu arkadaşlarımızın hep yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde bölgemizdeki basın mensubu arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm zor şartlarda, son derece özverili bir şekilde gayret göstererek, kendi etik değerlerini titizlikle takip eden, tarafsız habercilik unsurlarını göz önünde bulunduran gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

