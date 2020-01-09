Göktepe Göleti buz tutu Buz tutan Göktepe Göleti fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

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Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Göktepe Göleti, hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Göktepe Yaylası’nda kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi ile yaylada bulunan Göktepe Göleti’nin buz tutması eşsiz manzaranın ortaya çıkmasını sağladı. Kanyon yürüyüşü, dağcılık, izcilik, günübirlik turlar, piknik gibi etkinlikler için oldukça uygun fırsatlar Göktepe Göleti, sis ve doğal manzara ile fotoğraf severlerin de ilgi odağı oldu.

KARABÜK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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