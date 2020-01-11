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Türkçe Yeterlik Sınavı gerçekleştirildi

İHA

Karabük'te 20 okulda Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) gerçekleştirildi.

Türkçe Yeterlik Sınavı gerçekleştirildi

Karabük'te 20 okulda Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) gerçekleştirildi.
Türkiye'de bulunan yabancı ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması, Türk eğitim sistemine uyumunun sağlanması ve öğrencilere sunulan eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca çeşitli proje ve faaliyetler altında yabancı ve GKAS öğrencilere farklı kademe ve seviyelerde Türkçe eğitimleri veriliyor.
Yabancı uyruklu ve GKAS öğrencilerin Türkçe dil beceri düzeylerinin arttırılması yoluyla eğitim sistemine uyumlarının sağlanması için 2019/15 sayılı Genelge kapsamında uyum sınıfları açıldı. Uyum sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu ve GKAS öğrencilerin Türkçe seviyelerini tespit etmek amacıyla Karabük'te 20 okulda Türkçe Yeterlik Sınavı yapıldı, sınava 280 öğrenci katıldı.

KARABÜK

11 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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