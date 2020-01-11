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Aynı takımda hem futbolcu hem yönetici hem de fotoğrafçı Aynı takımda üç iş, tek kişi

İHA

Karabük 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü'nde yer alan Fatih Ünlü, takımın hem yöneticisi hem futbolcusu hem de fotoğrafçısı olarak görev yapıyor.

Aynı takımda hem futbolcu hem yönetici hem de fotoğrafçı Aynı takımda üç iş, tek kişi

Karabük 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü’nde yer alan Fatih Ünlü, takımın hem yöneticisi hem futbolcusu hem de fotoğrafçısı olarak görev yapıyor.
Aydınlıkevler GSK’nın geçen sezon hem yöneticisi hem de fotoğraflar çekerek sosyal medyasını da yöneten Fatih Ünlü, bu sezon transfer olarak aynı zamanda futbolcu olarak da takımın bünyesinde yer aldı.
Yirmi yıldır oturduğu mahallede güzel bir oluşumun içinde bulunduğunu belirten Fatih Ünlü, “Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü’nde hem yöneticilik, hem futbolculuk hem de fotoğrafçılık yapıyorum. Geçen sene bu takım kurulurken benim 20 yıldır oturduğum mahalle olan Aydınlıkevler’de başkan Cemal Kelleci geldi ve böyle bir takım kuracağız, bizimle bu oluşumda yer alır mısın dedi. Tabii gazetecilik kimliğim de vardı. Hem takıma fotoğraf olarak hem internet ve sosyal medya ile alakalı fayda sağlamak için Cemal Abi ile güzel bir oluşum içinde yer aldık. Aydınlıkevler GSK’da yönetici olarak geçen sezon kurulan takımda yer aldım. Ardından lisansım Eskişehir’de idi. Tunaspor’da. İdmanlara da katılım göstermiştim. Zaten amatör geçmişim de vardı. Eskişehir’de bulunan Tunaspor'dan bu sezon lisansımı alarak Aydınlıkevler GSK’da bu sezon futbolcu olarak ta yer almış oldum. Takımın aynı zamanda fotoğrafçılığını da yapıyorum. Bu şekilde Karabük amatör ligde mücadele ediyoruz” dedi.

Ünlü, üç işi birden yapmanın yorucu olduğunu, işini severek yaptığı için bunun tatlı bir yorgunluk olduğunu ifade ederek, “Tabi ki bunun bazı zorlukları var. Yoğunluklar olabiliyor ama bu sporu sevince ya da sporu sevince bu tarz şeyler gerçekten insanı yormuyor. Tatlı bir yorgunluk diyelim. Maç olduğu zaman kadroda olursam maçımda oynuyorum. Kadroda olamadığım zaman takımın fotoğraflarını çekiyorum ya da idmanlarda bir yandan fotoğraf çekiyorum. Hemen işimi halledip tekrar idmana geri gelebiliyorum. Yönetici olarak ta bazen oyuncu izlediğimiz oluyor. Oyuncular içinde yer aldığımız için takımın içindeki gençlerle ilgili sorunları da daha yakından ve daha sağlam bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

Karabük’teki sporseverlere sorumluluktan kaçılmaması gerektiğini dile getiren Ünlü şunları söyledi:
“Amatör futbola, daha doğrusu bütün amatör branşlara değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben o yüzden bu kadar uğraşmaktayım. Eskişehir’de de daha önce bu tarz işler yaptım. Hem korumalı futbol takımında oynayıp çektim. Eskişehir Basket’in takım fotoğrafçılığı olsun, yine Tunaspor’da ve birçok spor kulübünde yer aldım. Şimdi Aydınlıkevler GSK ile Karabük’te, burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene Karabük amatör futbol liginde 9 takım yer alırken, bu sezon 18 tane takım iki grup şeklinde mücadele ediyor. Amatör branşların bu şekilde; sadece futbol değil basketbolda, boksta bütün sporlarda gelişmesinden yanayız. Sorumluluktan kaçmamak lazım. Ben buradan Karabük’te yer alan bütün sporseverlere bunu tavsiye ediyorum. Bir insan ne kadar fazla işin ucundan tutarsa hem Karabük’teki spor hem de ülke olarak sporda bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Düşüncelerim bu şekilde.”

KARABÜK

11 Ocak 2020 Cumartesi

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