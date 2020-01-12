Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

KARABÜK´te, dağdan kopan kayalar KarabükZonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde KarabükZonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük´e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük´ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.



KARABÜK 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.