Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinde bulunan araba garajı kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, KarabükGerede yolunda bulunan Kemikli rampasında meydana geldi. İsmail Aktaş'a ait dinlenme tesisinde bulunan garaj kar birikintisine dayanamayıp çöktü. Garaj içerisinde işletme sahibine ait araçta çökme nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören işletme sahibi, çevredekilerin yardımı ile araç üzerine düşen malzemeleri kaldırdı.

KARABÜK 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:36

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