Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da yönetim kongreye gitme kararı aldı.

Karabükspor Basın sözcüsü Kerem Demir, golsüz berabere kaldıkları Sivas Belediyespor maçı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Demir, yaptığı açıklamada, “Bugün yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantı sonrası 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.00’da Nafiz Kayalı gençlik merkezinde olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 24 Ocak Cuma günü kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

KARABÜK 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:36

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