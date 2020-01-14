Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü’nü ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Valisi Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile DSİ’nin Karabük'teki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

DSİ 234. Şube Müdürlüğü’nün Karabük'te yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerin değerlendirildiği ziyarette DSİ Genel Müdürü Aydın, devam eden yatırımların acilen bitirilmesi konusunda imkanlar ölçüsünde destek olacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti.

KARABÜK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.