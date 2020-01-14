Polisler minik öğrencilerle buluştu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşindeki minik öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük Belediyesi ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve şube personeli katıldı.

Düzenlenen programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü memurları, miniklere asayiş ve trafik kuralları gibi konularda eğitici ve öğretici bilgi verdi. Etkinlikte minik öğrenciler polisler için öğretmenler tarafından yazılan şiirleri okudu, onlarla oyunlar oynadı.

Etkinlik, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker’in Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan hediyeleri miniklere takdimi ve sosyal yaşam merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerinin konuklarına ikramı ile sona erdi.

KARABÜK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

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