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Başkan Çaylı yaralanan askeri baba ocağında ziyaret etti

İHA

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak'ı baba ocağında ziyaret etti.

Başkan Çaylı yaralanan askeri baba ocağında ziyaret etti

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Suriye’nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak’ı baba ocağında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP Yenice İlçe Teşkilatı, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık , MHP İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül ve MHP Yortan Belde Teşkilatı ile birlikte Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki baba ocağında tedavisi süren Islak’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Islak’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çaylı, “Sizlere minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman bizim baş tacımızsınız. Ne zaman bir talebiniz olursa kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. Sizler için elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Ersin Islak başta olmak üzere tedavisi süren tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. “dedi.

KARABÜK

14 Ocak 2020 Salı

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