Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek

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Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.

Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verecek. Yarın gerçekleştirilecek organizede hastane yönetimi ve çalışanlar öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kampanyaya vatandaşlardan destek istenildi.

KARABÜK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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