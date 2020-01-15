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Çatlayan yol korkuttu Karabük-Safranbolu kara yolunda bulunan yolda meydana gelen çatlak ekipler ...

İHA

Karabük'te köprüdeki yolda meydana gelen çatlak ekipleri harekete geçirirken, Kara yolları ekipleri yolda incelemede bulundu.

Çatlayan yol korkuttu Karabük-Safranbolu kara yolunda bulunan yolda meydana gelen çatlak ekipler tarafından incelendi

Karabük'te köprüdeki yolda meydana gelen çatlak ekipleri harekete geçirirken, Kara yolları ekipleri yolda incelemede bulundu.
KarabükSafranbolu Karayolu Şehit Ateşe Bulvarı Beşbinevler Mahallesi mevkisinde yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Gün boyunca binlerce aracın geçtiği yolda yaşanan çatlak sonrası yapılan ihbarın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda incelemede bulundu. 5000 evler ile 100 yıl mahallesinin ulaşımını da sağlayan üst geçidin alt kısmında da inceleme yapan ekipler yolun eklem yerinde genleşmeden dolayı bir çatlak oluştuğunu ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı tespit ettiler.
Yolda oluşan çatlakların fotoğraflarını çeken ekipler incelemenin ardından ayrıldı.

KARABÜK

15 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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