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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TED'den "Karşılıksız tam eğitim bursu"

İHA

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, zeki, çalışkan ve başarılı ama maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilerle ilgili "karşılıksız tam eğitim bursu" başvurularının 23 Aralık 2019'da başladığını ve 7 Şubat 2020 tarihine kadar devam ettiğini açıkladı.

TED'den "Karşılıksız tam eğitim bursu"

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, zeki, çalışkan ve başarılı ama maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilerle ilgili "karşılıksız tam eğitim bursu" başvurularının 23 Aralık 2019'da başladığını ve 7 Şubat 2020 tarihine kadar devam ettiğini açıkladı.
Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam eğitim bursunun maddi olanakları kısıtlı, başarılı, çalışkan öğrencilere verildiğini, bunun TED'in önemli projelerinden birisi olduğunu söyledi.
Tam eğitim bursluluk sisteminin içerisine girebilmek için öğrencilerimin tam eğitim bursluluk sınavını kazanmaları gerektiğini ifade eden Barçın, "Sınav 22 Şubat 2020 tarihinde cumartesi günü yapılacaktır. Sınav başvuruları 23 Aralık 2019 tarihinde başladı, 7 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecektir. Tam eğitim bursu Atatürk tarafından kurulan Türk Eğitim Derneği, başlattığı '10 Bin Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye' kampanyasıyla başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere tam eğitim bursu vermektedir. Burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını üstlenmektedir" dedi.
Tam eğitim bursunun diğer burslardan farkını da açıklayan Barçın, şunları kaydetti:
"Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliktir. Tam eğitim bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılan okullarda eğitimlerini üniversite sonuna kadar sürdürmektedir."
Barçın, öğrencilerin aile ortamından yeni okuluna geçişi, sosyal uyumunun takip edildiğini, sadece akademik değil kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verildiğini kaydetti.
Öğrencilerin sınav için nasıl başvuracaklarını da açıklayan Barçın, başvuruların Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi ve TED okullarının web sayfalarından yapılabildiğini sözlerine ekledi.

KARABÜK

15 Ocak 2020 Çarşamba

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