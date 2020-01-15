Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından düzenlenen halk günü toplantıları ile istek, şikâyet ve önerilerini dile getiren vatandaşların sıkıntıları çözüme kavuşturuluyor.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikâyet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.

“Halk günü” toplantısına katılmak isteyen vatandaşların Çarşamba günleri saat 09.00’da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

KARABÜK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

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