Atık piller yarışmayla toplandı

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından Karabük merkezdeki okullarda düzenlenen pil toplama yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

2019 eğitim ve öğretim yılında yapılan yarışmanın birincisi Beşbin Evler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu, ikincisi Kapullu Nafiz Kayalı İlkokulu, üçüncüsü ise TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu oldu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddelerin vahşi çöp depolama alanlarından sulama sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Pillerin geri dönüşüme kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Vergili, "Hem bu nedenle hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için atık pilleri naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirerek süpermarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda, belediyelerin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atmalıyız. Bu bilinci çocuklarımıza aşılamak, onlara küçük yaşta çevre bilincini aşılamak amacıyla böyle bir etkinliğe imza atıyoruz. Konuya duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından yarışmanın birincisine masa tenisi, ikincisine spor seti, üçüncüsüne ise satranç seti hediye edildi.

KARABÜK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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