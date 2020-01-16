Kaçak avlanan 13 avcıya 51 bin lira ceza

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, koruma sahasında karaca avlayan 13 avcıya, toplam 51 bin 472 lira para cezası kesildi.

Karabük Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 7 saatlik bekleyişin ardından avcılar tespit edilerek yakalandı. Avcıların çantalarında bulunan 3 karaca ile tüfek ve av malzemelerine el konuldu. Avcılara, 'Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu' kararlarına muhalefet ve yaban hayvanını avlamak suçundan toplam 51 bin 472 lira para cezası kesildi.



KARABÜK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:35

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