Karabükspor’da olağanüstü kongre ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yapılması gereken olağanüstü kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kardemir Karabükspor yönetiminin geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor maçı sonrasında aldığı karar ile Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 24 Ocak Cuma gününe ertelendi.

Kongrenin mevcut üyelerin çoğunluğunun katılımı ile 20 Ocak’ta aynı salonda yapılacağı belirtildi.

KARABÜK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.