Safranbolu'da belediyesi aralıksız çalışıyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalara ara vermediği belirtildi. Emek, Esentepe Mahalleleri ile Boğaziçi mevkisinde arıza giderme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Mahallesi Tepe Sokak'ta arıza tespiti için analiz çalışması teknikerlerimiz tarafından yapıldı. Safranbolu Belediyesi tüm birimleriyle 7/24 mesai anlayışı içerisinde her an göreve hazır" dedi.

KARABÜK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

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