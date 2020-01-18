Minikler harçlıklarını İdlib için biriktirdi

Karabük Belediyesi Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreşi öğrencileri örnek bir davranışta bulunarak, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay’a bağışladılar.

Sosyal Yaşam Merkezi kreşi öğrencilerinin Kızılay tarafından verilen kumbarada harçlıklarından artırarak biriktirdikleri paraları, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu ve öğretmenleri eşliğinde Kızılay Karabük Şubesine getirerek, Şube Başkanı Özcan Büyükgenç’e teslim etti. Öğrenciler Büyükgenç’ten kumbaralarında biriktirdikleri paranın İdlib yardım kampanyası için kullanılmasını istediler.

Toplanan paraları makbuz karşılığında teslim alan Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Özcan Büyükgenç, makbuzu Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci’ye teslim etti. Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Özcan Büyükgenç, “Bu anlamlı davranışlarından dolayı Karabük Belediyesi Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreşi öğrencilerine, öğretmenlerine, sorumlularına ve Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci’ye teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile İdlib yardım kampanyasına destek olan minik öğrencilere Kızılay Karabük Şubesi tarafından ikramda bulunularak hediyeler dağıtıldı.

KARABÜK 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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