AK Parti’de tanışma ve kaynaşma programı

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı tarafından tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İlçe Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz tanışma ve kaynaşma programlarının tüm ilçelerde yapılacağını belirterek, “İlkini Eskipazar ilçemizde yaptık. Bu daha çok İlçe Başkanlarının teşkilatların birbirlerini tanıması açısından çok önemli bir organizasyon. AK Parti'de 2023 vizyon ve kadrolarının belirlendiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün ilçe başkanlığımızda gördüğümüz birlik ve beraberlik havası gelecek adına bizleri sevindirdi. AK Parti istişare ve ortak akılla bugünlere gelmiş bir partidir. Bu anlayışı sürdürerek, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olarak herkesi kucaklayacağız. Hemşehrilerimiz partimize ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli büyüyen bir teveccühle desteğini sürdürüyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle tüm teşkilat unsurlarımızla bu desteği ve teveccühü büyütmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

KARABÜK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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