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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Karabük teşkilatı ziyaretlerine devam ediyor

İHA

AK Parti Karabük milletvekilleri ve teşkilatı tarafından esnaflara ve terör saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak'a ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Karabük teşkilatı ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Karabük milletvekilleri ve teşkilatı tarafından esnaflara ve terör saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak’a ziyaret gerçekleştirildi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak’ı ziyaret etti. Ünal Uzman Çavuş Ersin Islak’ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Uzman Çavuş Ersin Islak’tan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Milletvekili Ünal, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ünal, “Dün ve bugün olduğu gibi devlet ve millet olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman sahip çıkacağız. Onlar ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda ettiler ve bu uğurda yaralanarak çeşitli uzuvlarını kaybettiler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.
Ünal ve beraberindeki heyet daha sonra Yortan Beldesinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret edip sohbet ederken Çengeller Mahallesinde yapım aşaması devam eden Aile Sağlık Merkezi'ni (ASM) inceledi. Milletvekili Ünal "Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Köylerde ki eksikleri yerinde görmek adına muhtarlarımızdan köylerle ilgili bilgiler alıyoruz. Köy ziyaretlerimiz zaman zaman devam edecek. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Ankara Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Vatandaşların kendilerine olan sevgi ve muhabbetlerini de bir kez daha görmüş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Güneş, “Esnaf ve vatandaşlarımıza bereketli ve başarılı bir 2020 yılı yaşamaları adına temennilerimizi ilettik. Biz AK Parti olarak ülkemiz ve Karabükümüz için çalışmalarımıza hız kesmeden ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KARABÜK

20 Ocak 2020 Pazartesi

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