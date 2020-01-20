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Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı

İHA

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Azerbaycan tarihine 'Kanlı Ocak' olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili mesajı bir anma mesajı yayımladı.

Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Azerbaycan tarihine 'Kanlı Ocak' olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili mesajı bir anma mesajı yayımladı.
Kassanov mesajında, "Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç unutmadık. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda 130’un üzerinde silahsız sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledilmiştir. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, tarihe 'Kanlı Ocak’ olarak geçti" ifadelerini kullandı.
Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, 70 binden fazla Ahıskalı Türkün yaşadığı Azerbaycan'ın acısını kendi acıları olarak benimsediklerini dile getiren Kassanov, "Ahıskalıların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARABÜK

20 Ocak 2020 Pazartesi

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