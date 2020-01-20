Tarihi çarşılar gün yüzüne çıktı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında tarihi dükkanlar restorasyonla gün yüzüne çıktı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmalarında son gelindi.

İhale aşamasının ardından inşaat çalışmaları başlayan proje kapsamında dükkanlarda ön cephe restorasyon yapımının sürdüğünü belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, BAKKA tarafından desteklenen çalışmanın son aşamada olduğunu söyledi.

Bölgenin en fazla turist alan yerlerin başında geldiğini kaydeden Başkan Köse, "Mevcut çalışma Tarihi Çarşı bölgemizin en önemli noktasında. O nedenle elimizden geldiği kadar erken sürede bitirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Safranbolu’yu gelecek kuşaklar çok daha yaşanılır bir kent olarak bırakmak istediklerinin altını çizen Köse, "Amacımız projeyi şubat ayı başlarında tamamlayarak hizmete açılmasını sağlamak. Tüm gayretimiz Safranbolu'ya hizmetin en kalitelisini ve en iyisini sunabilmektir" diye konuştu.

KARABÜK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.