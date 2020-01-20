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Karabük’ten İdlib’e "yaşam" malzemesi "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" yardım kampanyası ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile Safranbolu Temsilciliği tarafından toplanan yaşam malzemeleriyle yüklü tır, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için yola çıktı.

Karabük’ten İdlib’e "yaşam" malzemesi "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı İdliblilere gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" kampanyası kapsamında Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile Safranbolu Temsilciliği tarafından toplanan yaşam malzemeleriyle yüklü tır, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için yola çıktı.
Battaniye, un, çocuk maması ve kıyafet gibi yaşam malzemelerinin yer aldığı yardım tırı, Karabük Kent Meydanı’nda düzenlenen törende dua edilerek Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ülkenin yanı başında insanlık dramı yaşandığını belirtti.
Binlerce insanın evinden, yurdundan edildiğini ifade eden Gürel, "Onların, bu kış ortamında, şartların ağırlaştığı bu ortamda yardıma ihtiyaçları var. Türk milleti bu konuda kadirşinastır, yardım severdir. Dünyanın neresinde olursa olsun, dinine, cinsiyetine bakmadan oralara yardım gönderen bir milletiz. Biz elimizden gelen gayreti gösterip, oralara yardımlar göndereceğiz. Emperyal güçler nerelere girerse girsin oraları maalesef tarumar ediyorlar. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da bunları maalesef yaşıyoruz. Ama bu bölgenin sahibi bizleriz, bu coğrafya bizim coğrafyamız, gönül coğrafyamız, geçmişten kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz coğrafya. Buradaki her sıkıntı bizi bir şekilde bulur. Onun için buraları düzenlemek, buralarla ilgili söz sahibi olmak bizim hakkımız" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise Suriye’nin Türkiye’nin komşusu olduğunu, Suriye’nin kuzeyinin özellikle Türk kökenli, Türkçe konuşan, insani ilişkileri olduğu bölge olduğunu belirtti.
Bir babanın araba olması durumunda arkasına "Babam sağ olsun" yazıldığını hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:
"Suriye sağ olsun. Neden Suriye sağ olsun? Suriye’de bir kısım insanlarımız Çanakkale Savaşı’nda bu ülke için canını feda etmiş insanlar. Belki sayıları azdır, ama bir sayıdır. Siz bir aracı tepe üzerinden iterken belki bir kişiye daha ihtiyacınız vardır, 4 kişisinizdir beşinci kişi olmayınca o arabayı o tepeden aşıramazsınız ama o gelecek bir kişi sayısı az olabilir ama onun sayesinde o aracı diğer tarafa geçirme imkanı bulabilirsiniz. O nedenle Çanakkale Savaşı’nda da Suriyeliler, ’Suriyeli’ dediğimiz ama Türk kökenli olan insanlarımız orada bu vatan için şehit olmuşlar. Bugün biz nemelazımcılık yaparak onlara sahip çıkmazsak, yarında bize kimse sahip çıkmaz."

"Anadolu öncelerden beri hep sığınak haline geldi"
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de dostluğun böyle günlerde belli olduğunu ifade etti.
Mağdurlara ve mazlumlara ulaştırılmak üzere yardımların yola çıkmasının takdire şayan olduğunu anlatan Güneş, "Yardımın küçüğü, büyüğü olmaz. Türk milleti, bugün için dünyada mağdurların ve mazlumların yanında olan bir millettir. Yardım konusunda da ilk sırada yer almaktadır. Anadolu öncelerden beri hep sığınak haline geldi, 1. Dünya Savaşı’nda ve daha önceki savaşlarda, sıkışan, daralan insanların yurdu konumundadır. Bunu bugün tenkit edenler var ama bizim mayamızda, toprağımızda genlerimizde var. Bunu yok saymak mümkün değildir. Bu günler de kalıcı değildir, ama böyle günlerde mazlumun, mağdurun yanında olmak Türk milletinin ayrılmaz bir vasfı durumundadır" diye konuştu.
"Zulüm, eziyet sürdüğü sürece bizde yardım etmek zorundayız"
Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç de İdlib’te yaşanan insanlık dramına, orada yaşayan insanların derdine bir nebze de olsa derman olmak için yola çıktıklarını belirtti.
2011 yılında beri Suriye’de yaşanan insanlık ayıbının devam ettiğini vurgulayan Büyükgenç, şu ifadelere yer verdi:
"Şuana kadar 500 bin insan hayatını kaybetmiş durumda, milyonlarca insan yerinden ve yurdundan edildi. İdlib’te de yaklaşık 4 milyon insan, bir soykırımla, hayatını kaybetmekle karşı karşıyalar. Şuanda bir göç dalgası ülkemize doğru devam etmekte. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun başkanlığında AFAD, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda yardım çağrısı yapılmıştı. Bu kapsamda Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak ilk tırımızı halkımızın destekleriyle İdlib’e göndermek üzere buradayız. Tırmızın içerisinde 400 çuval un, bin adet battaniye, 5 bin adet çocuk maması ve çok sayıda kıyafet bulunmakta. Oradaki bu zulüm, eziyet sürdüğü sürece bizde yardım etmek zorundayız."
Konuşmaların ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duayla birlikte yardım tırı, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için yola çıktı.

KARABÜK

20 Ocak 2020 Pazartesi

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