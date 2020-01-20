Başkan Köse'den belediye birimlerine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye birimlerini ziyaretine devam ediyor.

Sık sık belediye personeliyle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliğini ziyaret ederek personel ile öğle yemeği yedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Temizlik İşleri Müdürü Pekcan Hamaloğlu’nun eşlik ettiği Başkan Köse, amirlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür. Bizler de tüm belediye ailesi olarak başarılı bir ekibiz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sizlerden istediğim ortak paydamız olan Safranbolu’muz için azimle çalışmanız. Bir kez daha teşekkür ediyor, her birinize ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum" dedi.

KARABÜK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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