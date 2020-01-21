Türkiye’nin 53. kayak merkezinde kayak eğitimi başladı

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve 2 hafta önce hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde ‘Antrenörüm Okulda Projesi’ ile kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliği beraberliğinde ‘Antrenörüm Okulda Projesi’ ile 20 öğrencinin katılmasıyla kayak eğitimi Keltepe Kayak Merkezinde başladı. Öğrenciler hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezini gezerek personellerimizden tesis hakkında bilgiler aldı. Kayak antrenörleri İsmail Özcan, Şerife Ateş ve Bahtinur Akbulut’tan temel kayak eğitimi alan öğrenciler, 2 saatlik bir eğitim sonunda yardımsız kaymaya başladı.

Sömestr tatili boyunca devam edecek olan projede 120 öğrenci eğitim almaya devam edecek. Eğitim alan öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kayak İl Temsilciliğine projeden dolayı teşekkür ettiler.

KARABÜK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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