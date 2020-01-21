Safranbolu’da suya zam yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Safranbolu Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 2020 yılında suya zam yapılmayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Belediye Meclisi tarafından 2019 yılı tarifesinin aynen uygulanması kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kasım ayı meclis toplantımızın en önemli gündem maddelerinden birisi olan suya zam yapılmaması konusu görüşülmüş, yine ülkemizdeki ekonomik şartlar göz önüne alınarak 2020 yılında da bir önceki yılın fiyat tarifesinin devam ettirilmesi kararı alınmıştır" denildi.

KARABÜK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.