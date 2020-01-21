Vali Gürel'den ziyaret ve inceleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 100. Yıl Mahallesi'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile birlikte 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Bayram Marul’u ziyaret ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Bayram Marul, nazik ziyareti için Vali Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

100. Yıl taksi durağını da ziyaret eden Vali Gürel, taksici esnafının taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sohbet ortamında taksici esnafı ile bir süre görüşen Vali Gürel, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Fuat Gürel daha sonra 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezini (ASM) ve 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. ASM doktorları Dr. Hüseyin Torunoğlu, Dr. Olcay Türk, Dr. Kutay Akoğlu ve Dr. Vedat Uçar’dan vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Gürel, Aile Sağlığı Merkezi doktorlarına ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Aynı binada hizmet veren 112 Komuta Kontrol Merkezini de ziyaret eden Vali Gürel, görevli personele çalışmalarında başarılar dileyerek İl Sağlık Müdür Vekili İsmail Kara’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KARABÜK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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