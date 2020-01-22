KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Anne ve bebek dostu hastane’ olarak tescillendi

Anne ve bebek dostu hastane unvanı olan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu alanda tescillendi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, doğumun doğanın en muhteşem tasviri olduğunu belirterek, hastane olarak bu yolcuğa gebe okulu ile başladıklarını kaydetti.

Gebe okulunda eğitimler uzman ekipler tarafından verildiği ifade edilen açıklamada, “Eğitim programımıza 20. Gebelik haftasından itibaren gebelerimiz ve aile bireyleri birlikte katılabilirler. Gebe okulu danışman ebemiz Kadın Doğum Polikliniği içerisinde hizmet vermekte olup, eğitim programımız ücretsizdir. Doğum ünitemizde anne adaylarımızın tek kişilik odalarda, refakatçileri eşliğinde tüm doğum sürecini rahat ve konforlu bir şekilde geçirmeleri sağlanır. Yürüme, hareket etme ve buna benzer tüm ihtiyaçları konusunda profesyonel ekibimiz tarafından desteklenmekte olup, annelerin gelenek ve göreneklerine uygun yaklaşımlar benimsenmektedir. İlk buluşma coşkusunu tüm ailenin hissetmesi için gerekli tüm imkanlar sunulmaktadır. Hastanemizde 13 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ve 1 Yenidoğan Uzmanımız bulunmaktadır. Ayrıca 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı görev yapmaktadır. Hastanemiz bünyesinde anne otelimiz bulunmaktadır. Doğumu yaklaşmış olup hava şartları, ulaşım gibi sebeplerden sağlık tesislerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan gebelerimizi doğumları gerçekleşinceye kadar anne otelimizde misafir etmekteyiz. Ayrıca, bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelerin bebekleri ile yakın temasını sağlamak için de anne otelimiz ile hizmetinizdeyiz. Hastanemiz Anne ve Bebek Dostu Hastane unvanı almış ve tescil denetimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu politika doğrultusunda, tüm personelimizin eğitimine, bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılmasına kurum olarak büyük önem vermekteyiz” denildi.

KARABÜK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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