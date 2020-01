İl Genel Meclis Başkanı Yıldırım ve Genel Sekreter Uzun, 2019 yılını değerlendirdi

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2019 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

İlk olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yıldırım, Özel İdare’nin karar organı olarak alınan kararlar ile Özel İdare’nin tüm işlerini kendi imkânları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

İl Genel Meclisi’nin son beş yıldır aldığı kararlarla İdare’nin nerdeyse tüm işlerini kendi imkânları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedef alarak çalıştıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Son beş yılda iki adet taş kırma makinesi, seyyar konkasör alımı gerçekleştirilmiş ve yıllık 250300 bin tona yakın sarı malzeme üretimi bu makinelerimiz ile yapılmıştır. Eskiden bir adet olan çöp toplama aracımız, idaremizin satın aldığı ve Bakanlıktan alınan hibe ile dokuz adede çıkarılmıştır. Bununla birlikte İl genelinde yalnızca merkeze bağlı beş köyümüzde çöpler toplanırken bugün 277 köyümüzün yaklaşık 200’ünde 3 bin 400 çöp konteynerimiz ile çöpler Özel İdaremize bağlı personellerimiz tarafından toplanmaktadır. Yine İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlar ile greyder, ekskavatör, pikap, kamyon, silindir, arazöz, otobüs, yükleyiciler olmak üzere 63 adet iş makinesi ve araç alınarak makine parkımız güçlendirilmiştir. 2019 yılında ise; sıcak asfalt plentimiz kurulmuş, asfalt finişeri, asfalt silindirleri satın alınarak sıcak asfaltı kendi imkânlarımız ile yapabilecek seviyeye ulaşmıştır.

Makine parkımızın güçlendirilmesi, sıcak asfalt plentinin kurulması ve asfaltın idaremize ait kamyonlar, finişer ve silindirler ile yapılması ile ilgili kararlarımız sonrasında; 2019 yılında 100 km’den fazla sıcak asfalt yapımı merkez ve ilçe köy yollarımızda tamamlanmıştır. Bu şekilde bütçesi ve nüfusu bizim üç katımız olan İller ile aynı miktarda sıcak asfalt yaparak bu güzel hizmeti Karabüklü hemşerilerimize sunmuş olduk. Son beş yılda il genel meclisimizin almış olduğu kararlar ve bu kararlarımızın idaremizce başarılı bir şekilde uygulanması sonucu; çöp toplama, sıcak asfalt yapımı, asfaltların tamirinin yapılması, taş kırmaseyyar konkasörlerimiz ile sarı malzeme ihtiyacımızın büyük bir bölümünün kendi imkânlarımız ile üretilmesi ve makine parkımızın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Tabi ki eksikliklerimiz var. İnşallah bu eksiklikleri de peyder pey tamamlamaya elbirliği ile çalışacağız.

Sonuç itibari ile birlik ve beraberlik içerisinde memleketimiz için canla başla çalışan Meclisimize gelen konularda olsun, İl Özel İdaremizin daha ucuza daha çok hizmet yapabilmesi konularında olsun özverili bir şekilde çalışan, her konuyu titizlikle araştırarak katkı sunmuş olan tüm İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım, ayrıca hizmetlerinin yapılması ve geliştirilmesi konularında kendilerine her zaman destek olan tüm Milletvekillerinden valilere kadar herkese teşekkür ederek, “ Devletimiz güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm Bakanlarımıza ve hükümetlerimize de İl Genel Meclisimiz ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, 2020 ve daha sonraki yıllarda da daha güzel imkânlarla Karabüklü hemşerilerimize hizmet edebilmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Mehmet Uzun : “ 2019 Yılında Başarılı Bir Çalışma Sezonu Geçirdik ”

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük İl Özel İdaresi olarak başarılı bir çalışma sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Her geçen yıl daha başarılı bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını ve bir sonraki yıla daha iyi hazırlandıklarını belirten Genel Sekreter Uzun açıklamalarına şöyle devam etti;

“ Karabük İl Özel İdaresi olarak İl genelinde 277 köy, 593 ünite olmak üzere toplamda 870 yerleşim bölgesinde yıl boyunca personellerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma sezonunu geride bıraktık. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kurum olarak ilkleri gerçekleştirmeye çalıştık. Bu kapsamda da toplam maliyeti 5 milyon 740 bin TL olan 240 ton saat kapasitesi ile günlük 1,5 2 km asfalt yapma özelliğine sahip, İlimizin ve bölgemizin en büyük asfalt plentinin açılışını gerçekleştirdik. Sıcak asfalt çalışmasında kullanılmak üzere toplam maliyeti 2.1 milyon TL olan bir adet finişer ve iki adet silindiri de araç parkımıza kazandırdık. Asfalt çalışmasını müteahhit firma ile yapmış olsaydık, söylediğim rakamlardan iki kat daha fazla bir maliyet ortaya çıkacaktı; ama İdaremize kazandırdığımız bu araç ve gerçeklerle maliyeti yüzde 50 daha ucuza getirerek çok büyük ve karlı bir hizmeti İlimize kazandırmış olduk. Sıcak asfalt çalışmasına başlamadan önce kendimize 90 km’lik bir hedef koymuştuk. Sezon bittiğinde ise; Özel İdare ve KÖYDES kaynaklı 100 km asfalt çalışmasını tamamlayarak hedefimizi aşmanın gururunu yaşadık. Hedeflerimizi gerçekleştirirken; 20 adet kamyon, 1 adet finişer, 3 adet greyder, 2 adet toprak silindiri, 2 adet asfalt silindiri ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze bağlı 34 personelimizle birlikte İl genelinde hizmet verdik. Asfalt çalışmalarında kullanılan malzemeleri de kendi bünyemizde üretiyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce kurumumuza kazandırdığımız iki adet konkasörümüz ile 2019 yılının Kasım ayı sonu itibari ile toplamda 252 bin 852 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik. Sonuç olarak merkez ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yol çalışmalarımızda hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı kendi içimizde çözecek güce sahip durumdayız.”

Kente kazandırılan yeni turizm bölgesi Keltepe Kayak merkezine ulaşım konusunda da bilgi veren Uzun, “ Burada yaptığımız çalışmalarda çevre düzenlemesi, otopark, yol genişletme, 50 metre genişliğinde bin 200 metre uzunluğunda pistlerin düzenlemesi ve sanat yapıları dediğimiz taş duvar çalışması gerçekleştirdik. Toplamda Keltepe Kayak merkezine ulaşım noktasında 20 km olan asfalt çalışmamızın ise 11,5 km’sini tamamladık. Önümüzdeki dönem diğer kısmı bitireceğiz. Bunların yanı sıra tesise BabyLift sistemi kurulumu ile kar motoru alımını gerçekleştirdik. Özel İdare olarak, Karabük’ümüzün turizmine büyük katkı sağlayacak olan Keltepe Kayak merkezinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

2019 yılı içerisinde Su ve Kanal Hizmetleri olarak gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan Genel Sekreter Uzun; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak KÖYDES kapsamında bu yıl; Merkez ilçemizde 14, Eflani ilçemizde 20, Eskipazar ilçemizde 10, Ovacık ilçemizde 3, Safranbolu ilçemizde 3 ve son olarak Yenice ilçemizde 3 proje olmak üzere toplamda 53 proje tamamlandı. Yapılan bu çalışmaların toplam maliyeti ise 2 milyon 636 bin 391 TL’dir. Ayrıca İlimizin 277 köyünün 593 ünitesinde hemen hemen 870’e yakın yerleşim bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların tamirat bakım onarım işlemleri de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz personellerince yapıldı. İlimizde ödenekler doğrultusunda tarımsal alanda da vatandaşlarımıza hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda; Eskipazar İlçemize bağlı Bahçepınar Mahallesi’nde sulama kanalı tadilat projesi ihale edildi. Mart ayında inşaat sezonu başladığında buranın da çalışmalarına başlanacak” dedi.

Karabük İl Özel İdaresi olarak 2019 yılında yapılan ihalelerden de bahseden Genel Sekreterimiz Uzun; “İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi kurumlarında ihaleleri İl Özel İdaremizce yapılmaktadır. Doğrudan temin ve açık ihaleler olmak üzere bu yıl 692 ihale gerçekleştirdik. Çok şükür yaptığımız ihalelerden şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Yüzümüzün akı ile bu ihalelerimizi yapıyoruz. Bu projeler için 38 milyon 355 bin 249 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca önceki yıllardan devam eden 19 projenin toplam maliyeti de 29 milyon 726 bin 88 TL’ dir. Ayrıca, 2005 yılından bu zamana KÖYDES projesi kapsamında programa alınan işlerin teknik kontrolleri de İl Özel İdaremiz personelleri tarafından yapılmaktadır. Bu doğrultuda da 2019 yılında 71 proje programa alınarak çalışımalar gerçekleştirildi” diye konuştu.

