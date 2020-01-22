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Safranbolu Belediyesi yeni hizmet araçlarını tanıttı

İHA

Safranbolu Belediyesi tarafından hizmet alımı kapsamında kazandırılan ve çalışmaya başlayan 5 adet damperli kamyon, bir adet elektrikli çöp taksi, bir adet mini kazıyıcı yükleyici, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, bir adet kontrol aracı, bir adet vakumlu süpürge (elle çekilir tip) araç, Misakı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Safranbolu Belediyesi yeni hizmet araçlarını tanıttı

Safranbolu Belediyesi tarafından hizmet alımı kapsamında kazandırılan ve çalışmaya başlayan 5 adet damperli kamyon, bir adet elektrikli çöp taksi, bir adet mini kazıyıcı yükleyici, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, bir adet kontrol aracı, bir adet vakumlu süpürge (elle çekilir tip) araç, Misakı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.
Törene, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
CHP Karabük Milletvekili Aksoy, belediyenin çalışmaları çerçevesinde araç parkını genişleterek temizlik işlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar kazandırıldığını söyledi.
Sosyal demokrat belediyeciliğinin en önemli işlerinden birisinin de hizmet kalitesini arttırmak olduğunu ifade eden Aksoy, "Belediyemiz 42 yıl sonra bir bayan başkan görüyor. Belediyemiz tabii ki yeniliklere alışmak zor. Daha güzel ve daha düzenli bir Safranbolu için çalışmaktadır. Tüm bu başarılı çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanımız Elif Köse Hanımefendi olmak üzere tüm ekibini kutluyorum. Ben Karabük milletvekili olarak elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Bu çalışmalar daha güzel hizmetlerin habercisi olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Safranbolu gibi çok özel bir kentte yaşadıklarını belirtti.
Safrabolu'nun Dünya Miras Listesi’nde ve 'korumanın başkenti' unvanıyla anıldığını aktaran Köse, "Burası yapılacak her hizmetin en özelini, en güzelini en kalitelisini hak ediyor. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, Safranbolu’ya yakışan hizmetin gelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.
İhale şartlarını ağırlaştırdıkları için ihaleye her zaman giren firmaların giremediği için gereksiz ve yersiz dedikodular ortaya atıldığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:
"Biz o şartlar altında uygun olan firmalar arasında hizmet alımını sonuçlandırdık. Kısaca yüklenici firma tüm şartları yerine getirerek ihaleye girmiş ve almıştır. Bunun altında bir şey aramaya gerek yok. Ben hep şunu söylüyorum, dervişin fikri ne ise, zikri de o dur. Yani akılları başka bir şeye çalışmayanlar zannediyorlar ki, yaptığımız bir ihalede rant için, cebimiz için bir şeyler yapıyoruz. Kesinlikle böyle değil. Sadece ve sadece Safranbolu için daha iyisini ve kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Hiçbirimizde kendi çıkarımız için bir hareket bulamazsınız, bulamayacaksınız da. İş güvenliği ihalesinde de geçmiş döneme göre çok daha uygun fiyata alındı. Bunu belediye meclisimizde olduğu gibi bundan sonra sosyal medya kanalı ile ihalelerde de görebilirsiniz."
Bir önceki ihaleye oranla yüzde 50 araç ve ekipman artışı yapılırken, yüzde 30 daha düşük fiyatla ve araç sayısının ikiye katlanarak ihale edildiğini kaydeden Köse, "Bundan daha iyisi olamaz diye düşünüyorum. Takdiri değerli Safranbolu halkına bırakıyorum. Safranbolu her şeyin en iyisini hak ediyor. Çünkü bir turizmden gelir elde eden bir kentiz. Bundan sonra her köşeye çok daha rahatça girebilen araçlarla hizmet vereceğiz. İnşallah kaynaklarımız da el verdiği ölçüde personelimizi de arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Temizlik konusunda oldukça hassasız. Malumunuz göreve geldiğimizden beri çok sayıda projeyi birlikte gerçekleştirdik. Yine temizlik işlerinde görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Ancak bu kentin temizliğinden hepimizin sorumlu olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu vesile ile tanıtım programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, hizmet araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilirken, araçları yakından incelendi.

KARABÜK

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:23
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